2022/03/08 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق..تصاعد في الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة - عاجل

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