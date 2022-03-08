استمرار الإضراب في السليمانية وأزمة الأسعار تلقي بظلالها  على المدينة

2022/03/08 | 10:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..يستمر إضراب الكوادر الوظيفية في محافظة السليمانية لليوم الثالث، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.وقال مراسل “المعلومة” إن، دوائر البلدية والكهرباء والتربية في السليمانية وحلبجة وسيد صادق استمرت لليوم الثالث على التوالي.وأضاف أن، أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا غير مسبوق، خاصة زيت الطعام والطحين والرز والمعجون، كما تشهد الأسواق حالة ركود كبيرة، […]

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