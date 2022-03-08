اوكرانيا: مفاقمة الازمة، من يدفع الاثمان ومن يقطف الثمار؟! - محمد زيدان

2022/03/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زيدان بدل التعامل مع جذور الازمة والتغلب عليها- يتلخص التوجه الغربي للتعامل مع الحرب في اوكرانيا،، بقصد التأزيم والانتظار على امل قطف الثمار السياسية والعسكرية والاقتصادية، بعد الدفع باوكرانيا لمواجهة غير متوازنة أمام روسيا من خلال الوعودات الكاذبة ونفخ البالونات الفارغة قبيل الحرب، تستمر الدول الغربية بضخ الاسلحة وتشجيع "المتطوعين" الأجانب للمشاركة في المعارك فيها،،، والتباكي على تدفق اللاجئين منها بعد ......





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