الرافدين يطلق سلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين

2022/03/08 | 10:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، إطلاق سلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرًا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تقرر منح المتقاعدين سلفة من 5 ملايين وحتى 25 مليون وبفائدة 5 بالمئة، مشيرًا إلى أنّ "مدة تسديد السلفة 5 سنوات شرط ألا يتجاوز الاستقطاع الشهري القسط والفائدة 50 بالمئة من الراتب التقاعدي" .

وأضاف أنّ "منح السلفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرًا وألا يتجاوز عمر المتقاعد طالب السلفة العمر التأميني وذلك لتغطية مبلغ السلفة وفترة سدادها" .

ودعا البيان "المتقاعدين إلى زيارة فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلفة".

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