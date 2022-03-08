القبض على 73 مطلوباً بقضايا جنائية وارهابية في واسط وصلاح الدين وديالى

2022/03/08 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 73 مطلوباً بقضايا جنائية وارهابية في محافظات واسط وصلاح الدين وديالى.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية شرطة واسط القت القبض على 47 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”.وأضاف البيان ان “مفارز مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت القت القبض على […]

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