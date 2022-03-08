وفد أمني رفيع يصل طوز خورماتو لتفقد قاطع المسؤولية

2022/03/08 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وفد امني رفيع، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري الى قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، لتفقد قاطع المسؤولية للمقر المسيطر في الطوز.وقال مصدر أمني لوكالة ايرث نيوز، إن “نائب قائد العمليات المشتركة وصل الى قضاء طوز خورماتو يرافقه قائد فرقة الرد السريع ومدير […]

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