البنتاغون يتّهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

2022/03/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت وزارة الدفاع الأميركية

(البنتاغون)، روسيا بتجنيد مقاتلين

سوريين وأجانب آخرين، للقتال في

أوكرانيا.



وتشارك قوات روسية بالنزاع في

سوريا منذ 2015.

وأفاد مسؤولون في البنتاغون أنّ الرئيس

الروسي فلاد

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