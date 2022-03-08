رئيس أوكرانيا: روسيا تلغم طرق الغذاء وتدمر حافلات الإجلاء

2022/03/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، الجيش الروسي بإفشال إجلاء

المدنيين عبر الممرّات الإنسانية التي

كان من المقرّر إقامتها في البلاد بعد

محادثات ثنائية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره عبر تطبيق

تل

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