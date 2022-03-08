مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل مشروع قانون معالجة الفقر

2022/03/08 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن بعض تفاصيل مشروع قانون معالجة الفقر الذي تنوي وزارة المالية تقديمه ليأخذ طريق التشريع، مبينا انه سيحتوي على نفقات تخص الطبقات الفقيرة اضافة الى توسعته لبرنامج الرعاية الاجتماعية وشموله اكبر عدد من المواطنين الفقراء .

وقال صالح ( لبغداد اليوم ) ان "مشروع القانون سيتضمن زيادة بالطاقة التموينية وتوسعة اكبر لها لخدمة الفقراء وهذا سيكون فيه توسع بالانفاق وهذا التوسع مقبول وضروري لمعالجة الوضع الاقتصادي للفئات الهشة التي يكون مدخولها قليل".

واضاف، صالح: "نحن نتوقع ان يقدم مشروع القانون المذكور إلى التصويت قبل إرسال موازنة 2022 لغرض ادراج تخصيصاته المالية ضمن تلك الموازنة عند تشريعها".

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