2022/03/08 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مباشرتها بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنها "باشرت بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تباشر بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تباشر بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).