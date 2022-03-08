برئاسة الشمري.. وفد أمني رفيع يصل طوز خورماتو

2022/03/08 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني رفيع، اليوم الثلاثاء، برئاسة قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري الى قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، يرافقه قائد فرقة الرد السريع ومدير عمليات الحشد لتفقد قاطع المسؤولية للمقر المسيطر في الطوز .

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "نائب قائد العمليات المشتركة وصل الى قضاء طوز خورماتو يرافقه قائد فرقة الرد السريع ومدير عمليات الحشد لتفقد قاطع المسؤولية للمقر المسيطر في الطوز".وأضاف المصدر، انه "بعد وصول الوفد تم عقد اجتماع مع قائد عمليات المقر المتقدم للكركوك وقائم قضاء الطوز".

وأشار الى أن "الشمري وجه بمتابعة الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة في هذا القاطع".

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