الديمقراطي : خطوة اقالة حكومة تصريف الأعمال غير مجدية

2022/03/08 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الثلاثاء ، عدم جدوى اقالة حكومة تصريف الأعمال ، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة بالاصل.وقال سليمان في تصريح لـ / المعلومة/ أن” استجواب او اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تصريف الأعمال لا جدوى منها بسبب استقالتها وهي بانتظار تشكيل […]

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