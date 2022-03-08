ارتفاع اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

2022/03/08 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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