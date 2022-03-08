“بينهم 4 رؤساء جمعيات”.. النزاهة تضبط 17 متهماً بالتجاوز في نينوى

2022/03/08 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها خمس عمليات ضبط نوعية في أماكن متفرقة في نينوى.وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان /المعلومة/ إن “فرق عمل مديرية تحقيق نينوى التي نفذت 5 عمليات ضبط منفصلة؛ استنادا إلى مذكرات قضائية تمكنت من ضبط 17 متهماً.من بينهم 4 رؤساء جمعيات؛ لإقدامهم على بيع […]

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