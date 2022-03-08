المرأة الاردنية وامكانية الانبعاث من الهامش - صالح أبو طويلة

2022/03/08 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_أبو_طويلة تبدو المؤشرات المرتبطة بالمرأة الاردنية في أدنى مستوياتها عالميا وعربيا خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النساء النشيطات اقتصاديا 14.5%، وارتفعت نسب البطالة لتصل الى ما يقارب 30% بين فئات النساء عامة، ولتزيد عن 60% بين فئة الشابات منذ بدء جائحة كورونا، وتنخفض نسب الملكيات العقارية والمالية والمشاركة الاقتصادية لدى النساء الى أدنى حدودها، كما تعيش النساء العاملات في القطاعات الزراعية والصنا ......





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