دور الإحصاء والتخطيط في إصلاح الاقتصاد العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/08 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر الإحصاء علم له قواعده وقوانينه وأصبح يعرف بأنه مجموعة النظريات والطرق العلمية التي تهدف إلى وصف وتحليل البيانات المقيسة رقمياً لاستخدام النتائج المنبثقة عنها في التفسير والتعميم وضبط المتغيرات والتنبؤ والتحقق منها كما أن علم الإحصاء يستخدم في تطبيقات مجالات حياتية متنوعة حيث يمكن للقائمين على الأبحاث في فروع العلوم المختلفة المهتمين بحل مشكلات معينة من اتخاذ القرارات المناسبة التي تعتمد على ......





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