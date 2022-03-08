هل تحتاج النساء حقاً -للكوتة-؟ - نها النجدي

2022/03/08 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نها_النجدي لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفتيات والنساء في عصرنا هذا قد حصلن على الحق في التعليم في البلاد العربية، ونرى الآن العديد من خريجات أرقى الجامعات وحتى الحاصلات على درجات الماجيستير والدكتوراة والأستاذات بتلك الجامعات.



وقد اقتحمت المرأة بخطى ثابتة مجال البحث العلمي وأصبحت الكثير منهن باحثات وعالمات وحتى رئيسات للمجموعات والمراكز البحثية.



وبالرغم من أن نسبة النساء المشتغلات بالبحث العلمي مازالت أقل من ت ......





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