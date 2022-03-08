ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2022/03/08 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، والأسواق المحلية.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل […]

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