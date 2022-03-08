2022/03/08 | 10:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PXatfC8TGCQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الشورجة ٨ آذار ٢٠٢٢ - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٨٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الشورجة ٨ آذار ٢٠٢٢ - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٨٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).