2022/03/08 | 10:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ne00X5YPRDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور المراة في المجتمع الكوردستاني بمناسبة يوم المراة العالمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دور المراة في المجتمع الكوردستاني بمناسبة يوم المراة العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).