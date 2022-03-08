2022/03/08 | 10:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور المراة في المجتمع الكوردستاني بمناسبة يوم المراة العالمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ne00X5YPRDc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور المراة في المجتمع الكوردستاني بمناسبة يوم المراة العالمي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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