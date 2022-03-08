خام برنت يصل إلى 128 دولارا للبرميل

2022/03/08 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعد سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 دولارات، حيث وصل إلى 127.86 دولار للبرميل.في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات، ووصل السعر إلى 122.79 دولار للبرميل، حسب وكالة “رويترز”.وتوقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الاتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر […]

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