رئيس الأركان الأميركي يوجه رسالة للجنود في أوروبا

2022/03/08 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس الأركان الأميركي الجنرال، مارك ميلي، من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع "حرب بين قوى عظمى" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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