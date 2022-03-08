2022/03/08 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف ، الثلاثاء، عن تفاصيل استجواب امين بغداد علاء معن بتهم الفساد والمخالفات الادارية، داعية رئاسة مجلس النواب الى تسهيل اجراءات استجواب اي وزير او مسؤول مخفق في عمله.وقالت نصيف في تصريح، لـ/المعلومة/ ان “استجواب أمين بغداد وكالة علاء معن سوف يتكون من 11سؤالا 5 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تكشف عن تفاصيل ملف ستجواب أمين بغداد بقضايا فساد مالي وإداري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تكشف عن تفاصيل ملف ستجواب أمين بغداد بقضايا فساد مالي وإداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).