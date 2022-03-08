سيمور هيرش في استقصاءاته الصحفية -4 - سعيد مضيه

2022/03/08 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه خوض في الوحول ..



نووي إسرائيل و الجريمة المنظمة والاحتكارات في هذه الحلقة يدخل سيمور هيرش في أعشاش الدبابير، صارع طواغيت المال والجريمة المنظمة وإسرائيل النووية .



في اميركا يدوس الجميع بازدراء على القوانين، وتتطاول الأذرع السلطوية على المصلحة العامة، وتكون هذه هي الضحية.



تكشف مكمن إفساد الحياة السياسية وتخريب النشاط النقابي بالتعاون بين الجريمة المنظمة ونشاط الاحتكارات والسلطة السياسية ، خاصة ......





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