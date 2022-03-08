إيران: وقعنا 45 اتفاقية نفطية خلال الأشهر الماضية “لإجهاض الحظر”

2022/03/08 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مسؤول إيراني، بأن الحكومة وقعت في غضون الأشهر الستة الماضية، 45 اتفاقية نفطية بقيمة 15.6 مليار دولار، في سياق “إجهاض نتائج الحظر”.وخلال مراسم تكريم عوائل الضحايا والمصابين لدى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، أشاد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني، بـ”الدور البارز الذي قام به العاملون في شركة تكرير […]

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