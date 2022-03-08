بعد حديثه عن

2022/03/08 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب، الثلاثاء، قناة الجزيرة القطرية بسبب ما وصفه بـ"الاجتزاء" لحديثه حول أزمة أسعار المواد الغذائية في البلاد وتجنب شراء "البيض الأورغانيك" مؤكدا أن اعتاد على "الترصد".

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