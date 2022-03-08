2022/03/08 | 11:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 69XZxucMpf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس | امين بغداد على شفا حفرة ..الزاملي يطالب سحب يد امين العاصمة بسبب سوء الخدمات.) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس | امين بغداد على شفا حفرة ..الزاملي يطالب سحب يد امين العاصمة بسبب سوء الخدمات.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).