نائب: ابو رغيف اعتقل أحد المدراء في بابل وساومه بسيارة “لكزز” مقابل سحب أمر القبض

2022/03/08 | 11:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب المستقل علي تركي، الثلاثاء، عن قيام لجنة احمد ابو رغيف باعتقال احد المدراء ومساومته بسيارة فارهة مقابل اخلاء سبيله، مطالبا بمحاسبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب افعال لجنة ابو رغيف.وقال تركي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” لجنة الفريق اول احمد أبو رغيف اعتقلت أحد المدراء في بابل وطالبته بسيارة […]

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