{آخر السعاة}.. الواقع العراقي بأسلوب كوميدي

2022/03/08 | 11:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد غياب لعروض الأفلام السينمائية الطويلة، عرض المخرج سعد العصامي فيلمه {آخر السعاة} على صالة سينما مول الحارثية، وسط حضور نخبة من المختصين بالشأن السينمائي والفنانين والمثقفين والإعلاميين.بغداد: وائل الملوك

تصوير: رغيب اموري

كتب سيناريو الفيلم ولاء المانع، أما البطولة فكانت لكل من {رائد محسن، ومقداد عبد الرضا، وأيار عزيز خيون التي تظهر لأول مرة}، فضلاً عن مشاركة كل من الفنان {اياد الطائي، وحقي الشوك، ومهند الامير}.

ورغم أن فكرة الفيلم مقتبسة من قصة ساعي البريد الفرنسي لجوزيف شوفال، إلا أن كاتب السيناريو والمخرج حولا الثيمة إلى البيئة العراقية من خلال الكشف على مجموعة صعاب يمر بها ساعي البريد العراقي {ايوب}.

وقال السيناريست ولاء المانع لـ {الصباح} إن {الفيلم يجمع بين الواقعية والكوميديا السوداء، ويتحدث عن معاناة جزء كبير ومهم من المهمشين والمنسيين في المجتمع العراقي}.

والقصة تدور حول ساعي البريد الذي يسرح من العمل بعد انقراض مهنته ليتعرض بعد ذلك لمجموعة من المشكلات والمصائب حتى يقوم برحلة طويلة في البحث عن وطن في داخل وطنه.

من جهته، أكد المخرج سعد العصامي، أن {الفيلم الذي تم تصويره في محافظة كربلاء، موجه للأسرة العراقية، إذ يحتوي على فكرة ومضمون مع وجود بعض المشاهد الكوميدية}.

وسيستمر عرض الفيلم في صالة سينما مول الحارثية لأيام عدة ضمن شباك التذاكر، وهي خطوة مهمة لإعادة الأسرة العراقية لشاشات السينما.

وعبر د.



صالح الصحن، عن سعادته بولادة فيلم عراقي طويل في زمن غاب عنه الإنتاج، وهي تحسب للجهة الداعمة والمنتجة وللمخرج الذي يضيف تجربة أخرى لتجاربه في الأفلام القصيرة التي حصد عليها مجموعة من الجوائز، كما يقول {علينا أن نصفق لجهود فريق العمل في إخراج هذا العمل في وقت لم يعلن فيه عن مشاريع سينمائية عراقية تتناول ما يجري وما جرى وما سيجري

لاحقاً}.

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