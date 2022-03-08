مواجهة صعبة لسلة نفط البصرة أمام زاخو

2022/03/08 | 11:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

تَتواصل في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة، وتقام اليوم الثلاثاء مباراة واحدة في البصرة تجمع نفط البصرة والضيف القادم من الشمال زاخو، وتعثر الفريقان في الجولة السابقة إذ خسر نفط البصرة أمام الشرطة، بينما سقط زاخو مع المتصدر فريق النفط ، لذا فان مباراة اليوم ستكون فرصة لكليهما من أجل التعويض، وبالرغم من ان الكفة تتجه لصاحب الأرض والجمهور الذي سيقدم كل ما لديه من أجل انتزاع النقاط والتمسك بفرصة التواجد في المربع الذهبي ، وبالتأكيد لن يكون أبناء الخابور لقمة سائغة لمنافسيهم فلديهم كل عناصر التحدي والمثابرة وخطف نقاط الفوز بحسب إمكانيات لاعبيه وظروف المواجهة .

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