النفط يطمح بدخول مربع الكبار من بوابة الشرطة

2022/03/08 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أكد مشرف فريق النفط مشتاق كاظم أن مباراة اليوم هي مباراة قوية للطرفين خصوصاً وأن فريق النفط سيلعب أمام متصدر الدوري العراقي. وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن "الفريق جاهز لهذه المواجهة ونحن نعد هذه المباراة نوعاً من التحدي لقدرات فريقنا خصوصاً وأن الفريق يطمح بدخول مربع الكبار بعد أن قدمنا مباريات ممتازة في المرحلة الثانية"، مشيراً الى أن "الفريق عازم اليوم لتقديم مباراة أمام الشرطة تليق باسم وسمعة نادي النفط وتليق باسم هذه المباراة القوية ".وتابع كاظم أن " نقاط مباراة اليوم مهمة لفريق النفط ويجب أن نحصل عليها لأنها تصب بمصلحة فريق النفط والتشكيلة جاهزة وحتى البدلاء ولا يوجد لدينا أي أعذار ،وسنقدم مباراة كبيرة في ملعب الشعب".

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