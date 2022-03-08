نائبة: الحكومة تتفرج على غليان اسعار المواد الاولية والغذائية واخفقت بادارة الازمة

2022/03/08 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقدت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، الثلاثاء، ادأء الحكومة الضعيف خلال الازمة ارتفاع اسعار السلع الاساسية والغذائية في الاسواف المحلية، مطالبة بتفعيل أدوات مراقبة الأسعار لتعزيز الامن الغذائي .وقالت الهلالي في تصريح لـ/ المعلومة/ أن ” هناك تحركا نيابيا لمعرفة عدم قيام الحكومة بدورها في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية […]

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