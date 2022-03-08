بوتن يناور في حرب أوكرانيا.. وقد ينفذ

2022/03/08 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن،

على أن عمليته العسكرية في أوكرانيا

تسير وفقا لما هو مخطط له، لكن على أرض

المعركة تواجه مشكلات عديدة، لعل من

بينها الأمور اللوجستية.

وتقترب العملية العسكرية الروسية

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