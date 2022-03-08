2022/03/08 | 11:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يهنئ المرأة في يومها العالمي قائلاً: حان الوقت لتكون في الإدارة والقيادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/08 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يهنئ المرأة في يومها العالمي قائلاً: حان الوقت لتكون في الإدارة والقيادة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يهنئ المرأة في يومها العالمي قائلاً: حان الوقت لتكون في الإدارة والقيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).