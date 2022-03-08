الأمم المتحدة: نحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال

2022/03/08 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنّ المنظمة الدولية تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا.

وقال غريفيث خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن إنّ المدنيين في حاجة ماسّة إلى مساعدة، وخصوصاً إلى مستلزمات طبية حيوية.

ودعا غريفيث طرفي النزاع الى ضمان تجنّب المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية في عملياتهم العسكرية، مشدّداً على أنّ “هذا يشمل السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يغادرون مناطق القتال الكثيف على أساس طوعي، في الاتّجاه الذي يختارونه.

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