برهم صالح: المرأة نصف المجتمع والام نصفه الاخر

2022/03/08 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الثلاثاء، المرأة في يومها العالمي.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر : تحية اجلال وتقدير للدور العظيم للمرأة العراقية، حيث نستعيد معها تاريخاً مُشرقاً في النضال والبناء والتضحية والتربية، وسعيها الجاد لنيل حقوقها المشروعة للمساهمة في بناء البلد وتقدمه وازدهاره.

واضاف ان المرأة نصف المجتمع، والام للنصف الاخر، فهي كل المجتمع.

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