العمل تدرس عدم إيقاف ازدواجية الرواتب للمستفيدين

2022/03/08 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دراستها عدم إيقاف ازدواجية الرواتب التي يتقضاها المستفيد من مبالغ الإعانات والمعين المتفرغ.وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في تصريخح اوردته جريدة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الوزارة تعمل على حل مشكلة ازدواجية الرواتب لبعض المستفيدين من المعين المتفرغ الذين لديهم راتب إعانة اجتماعية من خلال جملة توصيات […]

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