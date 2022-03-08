مصدر يوضح حقيقة تعرض ضابط في مكافحة الارهاب لتفجير مُخطط في بغداد

2022/03/08 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فند مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرض عجلة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب لانفجار عبوة لاصقة.وقال المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز”، إنه “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر استهداف عجلة بعبوة لاصقة ضمن منطقة حي العامل”.وأضاف المصدر أنه “بعد التدقيق بالمعلومات تبين وجود احتراق جزئي لعجلة من […]

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