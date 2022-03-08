2022/03/08 | 11:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى، التنفيذ المباشر لورقة الإصلاح .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تشيد بمقترحات وزير المالية وتدعو الى تنفيذها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تشيد بمقترحات وزير المالية وتدعو الى تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).