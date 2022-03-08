نائب: المستقلون سيحصلون على رئاسة 3 لجان على أقل تقدير

2022/03/08 | 11:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد عضو تجمع النواب المستقلين، حسين عرب، أنّ رئاسة 3 لجان على أقل تقدير ستكون للمستقلين.

وقال عرب للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "النواب المستقلين اجتمعوا عدة اجتماعات في ما بينهم واتفقوا على أن يكونوا في تجمع واحد بملف تقسيم اللجان النيابية".

وأشار إلى أنّ "توزيع اللجان على المستقلين سار بشكل سهل لأن غالبيتهم متفقون، ويعتبرون جميع اللجان مهمة وتم الاختيار بحسب التخصص والرغبة".

وأضاف أنّ "التجمع وضع ورقة كاملة ووقع عليها الجميع وتم توزيع الأعضاء بالشكل الصحيح"، موضحًا أن "التجمع شمل 27 نائبًا وستكون لنا رئاسة 3 لجان على أقل تقدير".

وكان مجلس النواب قد صوّت في بدء الجلسة الثانية التي عقدها يوم الإثنين 28 شباط/فبراير 2022 على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة مع تأجيل عرض النظام الداخلي لمجلس النواب للتصويت، الأمر الذي خلق جدلًا حول مدى قانونية القفز على التراتبية المتسلسلة التي يحددها النظام الداخلي للدورة السابقة.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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