2022/03/08 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات كربلاء ،اليوم الثلاثاء، عدم وجود قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان، فيما أشارت إلى القيام بعمليات استباقية سبقت الزيارة.

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، أن هناك خططاً خدمية وصحية تتزامن مع الخطة الأمني”، مشيراً الى أنه “تم وضع منهج خاص لتأمين حدود المحافظة عبر خطط خاصة وعمليات استباقية.

وأكد أن جميع الوزارات والدوائر تشترك في خطة الزيارة وتسهيل دخول الزائرين وتفتيشهم جيداً عبر خطوط أمنية مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء: لا توجد قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء: لا توجد قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).