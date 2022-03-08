اعادة الخارطة السياسية الاقتصادية بعد هذه الحرب الملتهبة - عماد علي

2022/03/08 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي اننا تلمسنا كيف انجرفت افرازات هذه الحرب اللعينة بكل خباثتها و بسرعة مذهلة الى اوربا و هي تتاثر بشكل مباشر و احدثت التغييرات المباغتة و تغيرت معها الحياة العامة في العالم في لحظة و انقلب كل شيء فجاة راسا على عقب.



ليس هناك ما يصد هذه السيول الجارفة من المؤثرات المباشرة وغير المباشرة في كل زوايا العالم مما حدا الى اعادة التفكير لدى العديد من الدول الاوربية وفق تنبؤاتهم لنتائج الحرب التي تريد البعض ......





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