2022/03/08 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى معمل “السجاد” في الكاظمية، والتقى العاملات هناك.وبحسب تدوينة للكاظمي، اطلعت عليها “ايرث نيوز”، انه “بمناسبة يوم المرأة العالم..تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي معمل السجاد اليدوي في الكاظمية ويلتقي بالنساء العاملات ويهنئهن بالمناسبة”.

ظهرت المقالة بمناسبة يوم المرأة..



الكاظمي يزور معملاً ويلتقي بالعاملات فيه أولاً على ايرث نيوز.

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