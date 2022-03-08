2022/03/08 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gNJ9Ox-XRe4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الرسمية‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الرسوم المفروضة لاستحصال الاوراق الرسمية‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).