2022/03/08 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، إلى القصر الرئاسي في كييف للمرة الأولى علناً منذ اندلاع الحرب.

وبفيديو صوّر عن طريق الهاتف الذكي، تجول زيلينسكي في المقر الرئاسي بوسط كييف، وكتب عليه تعليقا باللغة الإنجليزية: أنا موجود في كييف، وفي بانكوفا حيث يقع المقر الرئاسي، بلا تخفي وبلا خوف من أحد وسأفعل كل ما يلزم للفوز بهذه الحرب.

وهذه أول مرة يعود فيها زيلينسيكي علنا إلى المقر الرئاسي منذ اندلاع الحرب، حيث يتوارى عن الأنظار في مقر سري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني من قصره الرئاسي: أنا موجود في كييف ولا أخاف من أحد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني من قصره الرئاسي: أنا موجود في كييف ولا أخاف من أحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).