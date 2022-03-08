القضاء يوضح آلية التعامل مع مدانين ارتكبوا جرائم جديدة بعد الإفراج عنهم

2022/03/08 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الأمير

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إجراءاته بحق مدانين ارتكبوا جرائم جديدة بعد الإفراج عنهم، مبيناً أن هؤلاء ستكون عقوباتهم مشددة.

وقال المدعي العام في المجلس سعد عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " أي محكوم مفرج عنه عندما يقوم بجرائم جديدة، فإن القضاء يعتمد صيغة صحيفة السوابق، التي تتضمن العودة للجرائم السابقة لكي تكون هناك عقوبات مشددة على كل مجرم عائد".

وأضاف أن "هناك قوانين خاصة للمجرمين العائدين"، لافتاً الى أن "المحكوم الذي يعاد وفق قانون الجرائم، فإن هناك نصاً خاصاً لتشديد العقوبة عليه".

وأكد "وجود الكثير من المحكومين بعقوبات مشددة، بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم بعد الإفراج عنهم".

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