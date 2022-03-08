2022/03/08 | 11:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

تقامُ، اليوم الثلاثاء، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اذ سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقاء الشرطة المتصدر ونظيره النفط.

ويتطلع القيثارة إلى مواصلة رحلة التألق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب المصري مؤمن سليمان، وشهدت التدريبات الأخيرة للأخضر تواجد نجم منتخبنا الوطني محمد قاسم، بينما يغيب محمد مزهر بداعي الحرمان واحمد زيرو للإصابة، وعلى الجانب الآخر يقدم النفط مستويات مميزة بإشراف المدرب باسم قاسم، حيث حقق 4 انتصارات متتالية آخرها أمام أمانة بغداد، وبالتالي فانه لن يكون صيداً سهلاً لصاحب المرتبة الأولى.



ويتربع الشرطة على قمة ترتيب المسابقة برصيد (64 نقطة)، بينما يتواجد النفط في المركز السادس بـ(39 نقطة).

وفي لقاء ثان يسعى الزوراء إلى تصحيح المسار والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات بعد 3 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، اذ تعادل أمام القاسم وسامراء وخسر أمام الطلبة، ولذلك يبحث في مباراة اليوم ضد الكهرباء عن النقاط الكاملة التي تعيده إلى دائرة المنافسة على الوصافة.

ويحتل النوارس المرتبة الرابعة برصيد (44 نقطة)، في حين يقف الفريق البرتقالي بالمركز الحادي عشر وله (29 نقطة).

وبدوره يحل الكرخ ضيفاً على الصناعة في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين الطامحين للابتعاد عن المراكز المهددة بالنزول إلى الدرجة الأدنى.



وفي بقية لقاءات اليوم يلتقي نادي القاسم بنوروز، بينما يشد نفط ميسان الرحال من أجل ملاقاة سامراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختباران صعبان للقيثارة والنوارس في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختباران صعبان للقيثارة والنوارس في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).