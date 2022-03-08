اليوم.. استئناف المرحلة الثانية لدوري اليد

2022/03/08 | 11:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

تستأنف منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد اليوم الثلاثاء بإقامة ست مواجهات ضمن الدور الرابع من المرحلة الثانية التي تضيفها قاعة الأولمبية و قاعة أمين لطيف في محافظة السليمانية بمشاركة اثني عشر فريقاً.

ويلعب اليوم في القاعة الأولمبية، التعاون مع المسيب، ويلتقي بلدية البصرة مع الحشد، ويواجه الكوفة فريق الجيش، بينما تستضيف قاعة لطيف أمين المباريات المتبقية التي تجمع الكوت والشرطة، ويلتقي ديالى فريق الخليج العربي، وتختتم اللقاءات بمواجهة أهل الدار فريق السليمانية مع كربلاء .

وحافظ فريق الشرطة على صدارته لجدول الترتيب بانتهاء الدور الثالث جامعاً 42 نقطة، يليه الجيش ثانياً بـ39 نقطة ثم ديالى ثالثاً بـ 33، فالحشد رابعاً 30، وحل السليمانية بالمركز الخامس 26 نقطة، ويتذيل ترتيب الدوري فريق الخليج العربي بنقطة وحيدة، ثم الكوت بالمركز 11 بـ 3 ، فالمسيب بالمركز العاشر بـ 7 نقاط.

وكانت نتائج الدور الثالث من المرحلة الثانية قد أسفرت عن فوز المتصدر على بلدية البصرة بفارق 19 نقطة 39 / 20 ، وتغلب الوصيف الجيش على المسيب 27 / 22 ، وفاز الحشد الشعبي على الكوت 29 / 16 ، و ديالى على كربلاء 31 / 27 ، والسليمانية على الكوت 33 / 30، والتعاون على الخليج العربي 38 / 17 .

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