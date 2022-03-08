طقس العراق.. غبار وانخفاض جديد بدرجات الحرارة

2022/03/08 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً

بدرجات الحرارة وتصاعداً للغبار

الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طق

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