2022/03/08 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات محافظة كربلاء

المقدسة، الفريق الركن علي الهاشمي،

اليوم الثلاثاء، أن خطة تأمين زيارة

النصف من شعبان لن تشهد أي قطوعات للطرق.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي، إن "خطة

تأمين زيارة النصف من ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء: لا قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء: لا قطوعات في خطة تأمين زيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).